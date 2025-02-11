Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn New SGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn New SGN
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Làm việc tại quầy dịch vụ sân bay Tân Sơn Nhất
Chào mời tư vấn dịch vụ xe taxi , tư vấn bán simcard cho khách
Đón - tiễn khách bay đến/ bay đi
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, năng động…biết cách thuyết phục khách hàng.
Nam – Nữ, tuổi từ 20 đến 35, Có ngoại hình ưa nhìn.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh giao tiếp, hoặc các ngoại ngữ khác : tiến Trung, Nhật , Hàn.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn New SGN Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được tạo điều kiện linh hoạt trong việc thay đổi ca trực
Có cơ hội được đi du lịch cùng Công ty
Môi trường làm việc năng động và trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn New SGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
