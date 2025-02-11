Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn New SGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Làm việc tại quầy dịch vụ sân bay Tân Sơn Nhất

Chào mời tư vấn dịch vụ xe taxi , tư vấn bán simcard cho khách

Đón - tiễn khách bay đến/ bay đi

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, năng động…biết cách thuyết phục khách hàng.

Nam – Nữ, tuổi từ 20 đến 35, Có ngoại hình ưa nhìn.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh giao tiếp, hoặc các ngoại ngữ khác : tiến Trung, Nhật , Hàn.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn New SGN Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Được tạo điều kiện linh hoạt trong việc thay đổi ca trực

Có cơ hội được đi du lịch cùng Công ty

Môi trường làm việc năng động và trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn New SGN

