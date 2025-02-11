Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 306 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với nhóm khách hàng tiềm năng (Shop bán hàng online, Offline, Công ty, Doanh nghiệp) đang có nhu cầu về dịch vụ vận chuyển.

Tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ vận chuyển của Lazada Logistics (LEX)

Phối hợp cùng đội ngũ chăm sóc khách hàng và vận hành thường xuyên chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của LEX

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương nhân viên kinh doanh/telesale, ưu tiên có kinh nghiệm sales trong ngành ngành logistics, chuyển phát nhanh và thành thạo các phần mềm hỗ trợ bán hàng có tích hợp đơn vị vận chuyển lợi thế

Có kỹ năng tìm kiếm, tư vấn, thuyết phục khách hàng

Sẵn sàng di chuyển để tư vấn khách hàng tại các địa điểm khác nhau khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh từ 15 - 20 triệu/tháng (Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng kinh doanh).

Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cơ bản trong thời gian thử việc.

Hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ về BHYT, BHXH, BHTN, ngày nghỉ phép... theo quy định của Luật Lao động hiện hành

Tham gia vào một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, được khuyến khích phát huy tối đa khả năng của mình.

Ngày phép: 12 ngày/năm.

Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

