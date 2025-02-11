Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 306 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với nhóm khách hàng tiềm năng (Shop bán hàng online, Offline, Công ty, Doanh nghiệp) đang có nhu cầu về dịch vụ vận chuyển.
Tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ vận chuyển của Lazada Logistics (LEX)
Phối hợp cùng đội ngũ chăm sóc khách hàng và vận hành thường xuyên chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của LEX

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương nhân viên kinh doanh/telesale, ưu tiên có kinh nghiệm sales trong ngành ngành logistics, chuyển phát nhanh và thành thạo các phần mềm hỗ trợ bán hàng có tích hợp đơn vị vận chuyển lợi thế
Có kỹ năng tìm kiếm, tư vấn, thuyết phục khách hàng
Sẵn sàng di chuyển để tư vấn khách hàng tại các địa điểm khác nhau khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh từ 15 - 20 triệu/tháng (Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng kinh doanh).
Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cơ bản trong thời gian thử việc.
Hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ về BHYT, BHXH, BHTN, ngày nghỉ phép... theo quy định của Luật Lao động hiện hành
Tham gia vào một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, được khuyến khích phát huy tối đa khả năng của mình.
Ngày phép: 12 ngày/năm.
Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED

CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 20, Saigon Centre, Tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

