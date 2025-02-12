Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bán Hàng Trực Tiếp Trực Tuyến Wetrade làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu đô thị Sala, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thời gian làm việc: từ t2-t6 (9h-18h)

Phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm cơ hội thị trường mới.

Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng, cung cấp tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Phối hợp với đội ngũ kinh doanh và đối tác để triển khai chiến lược phát triển khách hàng.

Đảm bảo hiệu suất kinh doanh, tiêu chuẩn dịch vụ và quản lý khách hàng.

Cập nhật xu hướng thị trường, thông tin ngành và sản phẩm của công ty để tư vấn hiệu quả.

Hỗ trợ các chiến dịch tiếp thị, sự kiện và các hoạt động mở rộng thương hiệu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới ra trường hoặc ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng quan hệ khách hàng tốt.

Tư duy chiến lược, chủ động, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Bán Hàng Trực Tiếp Trực Tuyến Wetrade Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: $400 + Hoa hồng không giới hạn

Môi trường chuyên nghiệp: Làm việc trong môi trường quốc tế năng động và sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội thăng tiến nhanh chóng.

Đào tạo bài bản: Được hướng dẫn chuyên sâu về tài chính, đầu tư và kỹ năng kinh doanh.

Mở rộng mối quan hệ: Kết nối với các chuyên gia trong ngành tài chính.

Cơ hội phát triển toàn cầu: Làm việc và mở rộng sự nghiệp tại các thị trường quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bán Hàng Trực Tiếp Trực Tuyến Wetrade

