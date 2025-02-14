Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 106 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà hàng, khách sạn và doanh nghiệp F&B để tăng cường sự hợp tác và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.
Nắm bắt và phân tích thị trường để xác định cơ hội kinh doanh mới và tiềm năng cho sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và F&B.
Phát triển và triển khai chiến lược bán hàng để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và doanh thu được giao.
Cung cấp hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty, đồng thời đảm bảo sự hài lòng và trải nghiệm tích cực của khách hàng.
Theo dõi các hoạt động bán hàng, phân tích kết quả và báo cáo cho các bộ phận liên quan để đề xuất và thực hiện các biện pháp cải tiến.
Mang lại doanh thu và thực hiện chỉ tiêu theo target đề ra.
Chụp hình & đăng bài tương tác khách hàng, bán phòng trên Fanpage của khách sạn.
Đi sales gặp khách hàng theo báo cáo công việc hàng tuần dự kiến.
Báo cáo công việc trực tiếp cho giám đốc kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành nhà hàng, khách sạn hoặc F&B.
Kiến thức vững về ngành công nghiệp nhà hàng, khách sạn và F&B.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng thiết lập mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ.
Kỹ năng tự chủ, tổ chức tốt và có khả năng làm việc độc lập.
Có laptop cá nhân
Sẵn lòng di chuyển và có khả năng làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và gói phúc lợi hấp dẫn.
Hưởng các phúc lợi đầy đủ theo pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong công ty.
Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 106 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

