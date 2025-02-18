Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH trang thiết bị y tế Phương Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH trang thiết bị y tế Phương Nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 58
- 62 Nguyễn Phi Khanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
+ Phát triển và mở rộng thị trường cho các sản phẩm chẩn đoán hình ảnh X-quang;
+ Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, các dự án mới;
+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng;
+ Tư vấn, hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty;
+ Thực hiện các công việc khác thuộc phòng KD theo sự phân công của Lãnh đạo công ty, Lãnh đạo bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Kỹ thuật Y sinh, Y dược, Kinh tế, QTKD, Marketing, điện, CNTT .... và các ngành liên quan;
+ Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế là một lợi thế;
+ Có khả năng học sản phẩm, thương lượng, đàm phán tốt;
+ Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác;
+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức công việc, chịu được áp lực cao.
+ Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế là một lợi thế;
+ Có khả năng học sản phẩm, thương lượng, đàm phán tốt;
+ Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác;
+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức công việc, chịu được áp lực cao.
Tại Công ty TNHH trang thiết bị y tế Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ + % hoa hồng (lương không giới hạn)
- Thưởng KPIs, thưởng lương tháng 13, 14...;
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
- Du lịch, team building, Year End Party...;
- Được đào tạo kỹ năng sales và tham gia các khóa học của hãng;
- Có cơ hội thăng tiến;
- Phụ cấp công tác phí, điện thoại trong quá trình làm việc.
Địa điểm làm việc: 58-62 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Thưởng KPIs, thưởng lương tháng 13, 14...;
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
- Du lịch, team building, Year End Party...;
- Được đào tạo kỹ năng sales và tham gia các khóa học của hãng;
- Có cơ hội thăng tiến;
- Phụ cấp công tác phí, điện thoại trong quá trình làm việc.
Địa điểm làm việc: 58-62 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH trang thiết bị y tế Phương Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI