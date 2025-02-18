Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH trang thiết bị y tế Phương Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 58 - 62 Nguyễn Phi Khanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

+ Phát triển và mở rộng thị trường cho các sản phẩm chẩn đoán hình ảnh X-quang;

+ Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, các dự án mới;

+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng;

+ Tư vấn, hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty;

+ Thực hiện các công việc khác thuộc phòng KD theo sự phân công của Lãnh đạo công ty, Lãnh đạo bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Kỹ thuật Y sinh, Y dược, Kinh tế, QTKD, Marketing, điện, CNTT .... và các ngành liên quan;

+ Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế là một lợi thế;

+ Có khả năng học sản phẩm, thương lượng, đàm phán tốt;

+ Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức công việc, chịu được áp lực cao.

Tại Công ty TNHH trang thiết bị y tế Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ + % hoa hồng (lương không giới hạn)

- Thưởng KPIs, thưởng lương tháng 13, 14...;

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

- Du lịch, team building, Year End Party...;

- Được đào tạo kỹ năng sales và tham gia các khóa học của hãng;

- Có cơ hội thăng tiến;

- Phụ cấp công tác phí, điện thoại trong quá trình làm việc.

Địa điểm làm việc: 58-62 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH trang thiết bị y tế Phương Nam

