Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư In Gia Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 70 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, nghiên cứu về các sản phẩm của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, phát triển kênh bán hàng theo yêu cầu

- Báo giá, đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng cũ, hiện có và tìm kiếm phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành in ấn và các chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên các vị trí sale, bán hàng, kinh doanh,...

- Có kinh nghiệm liên quan đến in ấn và các chuyên ngành liên quan (bắt buộc)

- Siêng năng chịu khó, chịu được áp lực công việc

- Có kỹ năng thuyết trình, khả năng giao tiếp tốt

- Năng động, nhiệt tình trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng, ngoại ngữ

Tại Công Ty TNHH Vật Tư In Gia Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:từ 7 đến 9triệu/tháng + % Hoa hồng + Chuyên cần => Thu nhập lên đến 20 triệu/ tháng

- Được xét nâng lương định kỳ hàng năm, nâng bậc lương khi hoàn thành tốt công việc được giao

- Các chế độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp theo quy định của nhà nước

- Thưởng các dịp lễ tết hàng năm theo quy định của Công ty

- Thưởng các ngày Lễ, sinh nhật, lương tháng 13, được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ mát hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ

- Được đào tạo nghiệp vụ, training thực tế công việc, kỹ năng cần thiết cho công việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và cơ hội phát triển bản thân, được đào tạo kiến thức về sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư In Gia Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin