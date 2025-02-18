Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kết Nông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kết Nông
- Hồ Chí Minh:
- Số 14 Đường số 1, Khu dân cư Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng.
Nhắc nhở công nợ khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng...
Những công việc khác có sự phân công của Ban lãnh đạo.
Làm việc chủ yếu ở văn phòng Tp.HCM và đi công tác Farm Gia Lai, Long An, Bình Phước, Trung Quốc, Thái Lan…
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Người Việt Nam: Thực tập sinh hoặc sinh viên mới tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Thái Lan.
Hoặc Người Trung Quốc/ Thái Lan: là Thực tập sinh hoặc sinh viên mới tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Việt Nam (Có biết tiếng Anh càng tốt).
Thành thạo kỹ năng nghe nói và Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có khả năng thích ứng linh hoạt và giải quyết vấn đề tốt.
Ứng viên yêu thích kinh doanh và có thái độ cầu tiến trong công việc, nhanh nhẹn và linh hoạt.
Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kết Nông Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng, hoa hồng /thưởng theo kết quả kinh doanh
Được cung cấp các thiết bị làm việc cần thiết
Được đóng đầy đủ BHTN, BHXH, Teambuilding,….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kết Nông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
