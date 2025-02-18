Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kết Nông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 14 Đường số 1, Khu dân cư Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng.

Nhắc nhở công nợ khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng...

Những công việc khác có sự phân công của Ban lãnh đạo.

Làm việc chủ yếu ở văn phòng Tp.HCM và đi công tác Farm Gia Lai, Long An, Bình Phước, Trung Quốc, Thái Lan…

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ Nữ - Nhiệt tình, năng động, ham học hỏi, đồng ý đi công tác trong nước và nước ngoài.

Người Việt Nam: Thực tập sinh hoặc sinh viên mới tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Thái Lan.

Hoặc Người Trung Quốc/ Thái Lan: là Thực tập sinh hoặc sinh viên mới tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Việt Nam (Có biết tiếng Anh càng tốt).

Thành thạo kỹ năng nghe nói và Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có khả năng thích ứng linh hoạt và giải quyết vấn đề tốt.

Ứng viên yêu thích kinh doanh và có thái độ cầu tiến trong công việc, nhanh nhẹn và linh hoạt.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kết Nông Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng + thưởng (deal theo năng lực và kinh nghiệm làm việc): 10.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng, hoa hồng /thưởng theo kết quả kinh doanh

Được cung cấp các thiết bị làm việc cần thiết

Được đóng đầy đủ BHTN, BHXH, Teambuilding,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kết Nông

