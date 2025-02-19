Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - P. Long Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển kênh thương mại điện tử, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng online.

Chăm sóc khách hàng trên data sẵn có, tìm kiếm khách hàng mới.

Tìm kiếm các dự án đầu tư xây dựng nhà máy, khu công nghiệp, tòa nhà...

Đưa ra các giải pháp về chăm sóc khách hàng,

Phối hợp, tham vấn cho các bộ phận liên quan trong quá trình làm việc với khách hàng về chất lượng sản phẩm

Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành: Marketting, kinh doanh thương mại. Quản trị kinh doanh ...

Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực HVAC là một lợi thế

Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ

Tiếng Anh cơ bản (ưu tiên)

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-20.000.000đ/tháng trở lên tùy theo năng lực

Hưởng doanh số cuối năm theo chính sách riêng

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, bảo hiểm tuân theo qui định của nhà nước.

Lương tháng 13 và được hưởng các chế độ tiền thưởng lễ Tết theo doanh số, chế độ nghỉ phép, chế độ hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau...

Môi trường làm việc tốt, đảm bảo ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH

