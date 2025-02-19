Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- P. Long Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Phát triển kênh thương mại điện tử, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng online.
Chăm sóc khách hàng trên data sẵn có, tìm kiếm khách hàng mới.
Tìm kiếm các dự án đầu tư xây dựng nhà máy, khu công nghiệp, tòa nhà...
Đưa ra các giải pháp về chăm sóc khách hàng,
Phối hợp, tham vấn cho các bộ phận liên quan trong quá trình làm việc với khách hàng về chất lượng sản phẩm
Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành: Marketting, kinh doanh thương mại. Quản trị kinh doanh ...
Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực HVAC là một lợi thế
Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ
Tiếng Anh cơ bản (ưu tiên)
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-20.000.000đ/tháng trở lên tùy theo năng lực
Hưởng doanh số cuối năm theo chính sách riêng
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, bảo hiểm tuân theo qui định của nhà nước.
Lương tháng 13 và được hưởng các chế độ tiền thưởng lễ Tết theo doanh số, chế độ nghỉ phép, chế độ hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau...
Môi trường làm việc tốt, đảm bảo ổn định, lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH
