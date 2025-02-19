Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khuôn Chính Xác Natec làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 6 Đường Song Hành, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;

- Liên hệ tư vấn và tìm hiểu nhu cầu khách hàng;

- Triển khai hợp đồng, theo dõi tình trạng đơn hàng và xúc tiến việc giao hàng cho khách hàng đúng hẹn;

- Tiếp nhận khiếu nại, giải đáp các thắc mắc, ý kiến của khách hàng;

- Lập kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo tháng, quý, năm;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: kinh doanh, marketing, ngoại ngữ;

- Giao tiếp cơ bản Tiếng Anh

- Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi;

- Khả năng trình bày, thương lượng, giao tiếp, thuyết phục tốt.

Tại Công Ty TNHH Khuôn Chính Xác Natec Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 - 20 triệu/ tháng.

- Thưởng và hoa hồng hấp dẫn.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Được xét tăng lương hàng năm theo quy định của công ty.

- Được thưởng lương tháng 13, thưởng bình bầu ABC hàng năm.

- Được tổ chức khám sức khỏe, tổ chức đi du lịch theo quy định của công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khuôn Chính Xác Natec

