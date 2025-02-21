Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Aquasol làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 157 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc

- Nắm rõ sản phẩm của công ty, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, theo dõi hoạt động kinh doanh.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến lược marketing, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc tiếp thị.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ

- Có khả năng làm việc nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol Thì Được Hưởng Những Gì

* Lương cơ bản + Hoa hồng doanh thu.

* HĐLĐ, BHXH, phép năm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

* Hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng để giúp nhân viên phát triển sự nghiệp.

* Môi trường làm việc thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol

