Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Aquasol làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 157 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Nắm rõ sản phẩm của công ty, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, theo dõi hoạt động kinh doanh.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến lược marketing, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc tiếp thị.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ
- Có khả năng làm việc nhóm
Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol Thì Được Hưởng Những Gì
* Lương cơ bản + Hoa hồng doanh thu.
* HĐLĐ, BHXH, phép năm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
* Hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng để giúp nhân viên phát triển sự nghiệp.
* Môi trường làm việc thân thiện và năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol
