Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Aquasol làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Aquasol
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 157 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Nắm rõ sản phẩm của công ty, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, theo dõi hoạt động kinh doanh.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến lược marketing, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc tiếp thị.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ
- Có khả năng làm việc nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol Thì Được Hưởng Những Gì

* Lương cơ bản + Hoa hồng doanh thu.
* HĐLĐ, BHXH, phép năm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
* Hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng để giúp nhân viên phát triển sự nghiệp.
* Môi trường làm việc thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32/161 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

