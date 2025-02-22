Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 13, Đường số 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, trao đổi, email, liên hệ, gặp gỡ khách hàng

- Theo dõi sản xuất, tiến độ đơn hàng

- Chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn cao đẳng trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiêm trong lĩnh vực thực phẩm, BĐS, ngân hàng, bán hàng cao cấp …..

- Đam mê công việc kinh doanh với thu nhập không giới hạn

- Chủ động, cẩn thận, chịu được áp lực và có trách nhiệm trong công việc.

- Có laptop cá nhân, sử dụng hiệu quả các công cụ tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Việt Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 -20 triệu

- Thưởng KPI mục tiêu công việc bản thân sale đề ra : +1 triệu

- Thưởng KPI đạt mục tiêu công việc do công ty đề ra : +1.5 triệu

- Hoa hồng hấp dẫn: 0.7%/ doanh số + thưởng nóng mỗi quý + phụ cấp ăn trưa.

- Được công ty hỗ trợ data khách hàng 70% và đi theo lộ trình có kế hoạch cam kết sau một năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Việt Á Châu

