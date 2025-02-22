Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Việt Á Châu
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 13, Đường số 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tìm kiếm, trao đổi, email, liên hệ, gặp gỡ khách hàng
- Theo dõi sản xuất, tiến độ đơn hàng
- Chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học vấn cao đẳng trở lên.
- Ưu tiên có kinh nghiêm trong lĩnh vực thực phẩm, BĐS, ngân hàng, bán hàng cao cấp …..
- Đam mê công việc kinh doanh với thu nhập không giới hạn
- Chủ động, cẩn thận, chịu được áp lực và có trách nhiệm trong công việc.
- Có laptop cá nhân, sử dụng hiệu quả các công cụ tin học văn phòng.
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Việt Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10 -20 triệu
- Thưởng KPI mục tiêu công việc bản thân sale đề ra : +1 triệu
- Thưởng KPI đạt mục tiêu công việc do công ty đề ra : +1.5 triệu
- Hoa hồng hấp dẫn: 0.7%/ doanh số + thưởng nóng mỗi quý + phụ cấp ăn trưa.
- Được công ty hỗ trợ data khách hàng 70% và đi theo lộ trình có kế hoạch cam kết sau một năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Việt Á Châu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
