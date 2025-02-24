Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tiêu Điểm Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2 Nguyễn Văn Mại, Phường 4,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

•Nhận thông tin yêu cầu khách hàng từ Markeing, BGĐ & khách hàng cá nhân

•Lên ý tưởng, thiết kế & báo giá các chương trình Du lịch MICE, Team Building & Normal dựa theo request khách hàng yêu cầu

•Đấu thầu & present trực tiếp ( đối với những request có yêu cầu)

•Ký hợp đồng và triển khai công việc với các bộ phận liên quan

•Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ của chương trình. Quản trị về chất lượng & kịch bản chương trình đúng với cam kết với khách hàng

•Thanh lý hợp đồng với khách hàng sau chương trình

•Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành du lịch hoặc ngành có liên quan.

• Có kinh nghiệm tối thiều từ 2 năm trở lên ở vị trí kinh doanh du lịch

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch Team Building, Du lịch MICE là lợi thế

• Tư duy sáng tạo

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

• Thái độ tích cực, có trách nhiệm, cầu tiến, năng động và không ngại thay đổi

Tại Công Ty TNHH Tiêu Điểm Mới Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực.

• Tăng lương, thưởng KPIs theo từng giai đoạn, theo năng lực cá nhân;

• Làm việc trong môi trường, GenZ năng động, sáng tạo, thân thiện;

• Được tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

• Du lịch 1 lần/năm hàng năm theo công ty.

• Thưởng Tết, BHXH và phúc lợi khác theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tiêu Điểm Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.