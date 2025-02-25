Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang
- Hồ Chí Minh:
- 36 Nguyễn Thị Se, Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lên kế hoạch phát triển khách hàng tiềm năng, thiết lập quan hệ đối tác với khách hàng chiến lược.
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại của công ty.
Tiếp nhận khách hàng, giới thiệu sản phẩm, chào giá, đàm phán và ký kết hợp đồng.
Xúc tiến, đặt hàng, theo dõi tiến độ sản xuất và quá trình thực hiện hợp đồng.
Phối hợp với các đơn vị liên quan khác để chuẩn bị cho quá trình xuất bán.
Theo dõi quá trình thanh toán.
Chi tiết sẽ được trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm : trên 2 năm trong lĩnh vực tương đương
Có tinh thần trách nhiệm, ý chí cầu tiến
Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ phủ lợi của công ty : BHXH , BHYT, …
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Có khả năng thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI