Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

Mức lương 10 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 6, ngách 10, ngõ 565 Nguyễn Trãi, Văn Quán,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

Làm việc tại khu vực Hà Nội: Cộng đồng Sống Tử Tế Gnh vn

Chịu trách nhiệm tư vấn cho học viên khóa học về xây dựng các kênh video social media trên các nền tảng như TikTok, Youtube, Facebook:

Gọi tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về các khóa học từ data có sẵn, data chạy từ marketing đổ về. Bạn không cần phải tự đi kiếm khách hàng.

Khai thác data khách hàng có sẵn để tư vấn upsell, tái bán sau lần mua đầu

Chủ động liên hệ hỗ trợ khách hàng theo các chương trình marketing

Hỗ trợ giải đáp các vấn đề về sản phẩm cho khách hàng

Báo cáo công việc

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm Telesales, chăm sóc khách hàng, tư vấn, upsell, kinh doanh, .... Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm đã tư vấn khóa học online, tư vấn tại các trung tâm tiếng anh, sale bất động sản, ngân hàng....

Giọng nói tốt qua điện thoại, không nói lắp nói ngọng, nói giọng địa phương;

Biết khai thác và nắm bắt tâm lý khách hàng

Khéo léo, giao tiếp tốt

Chăm chỉ, cầu tiến, có mục tiêu công việc

Có laptop

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Ngoài việc telesale tự chốt học viên từ data đổ về thì các Giảng Viên Đào Tạo tuần đều đặn tổ chức 3 buổi zoom để chốt học viên trên zoom, Học viên trong danh sách bạn được nhận mà chốt học trên các buổi zoom đều được tính doanh số cho bạn.

Team hỗ trợ và nâng đỡ nhau trong công việc

Học và phát triển các kỹ năng liên tục, được đào tạo kỹ năng hàng ngày

Kho khóa học không giới hạn số lượng dành cho nhân sự chính thức

Bao ăn trưa tại văn phòng làm việc

Thưởng tháng, thưởng quý

Lương tháng T13

Du lịch cùng team, năm ít nhất 02 lần

Đóng bảo hiểm

Thưởng lễ, tết....

THÔNG TIN KHÁC

Độ tuổi: 22 - 35

Số lượng cần tuyển: 5

Được tham gia các lớp đào tạo liên tục hàng tuần, ưu tiên các bạn có mục tiêu lên vị trí Leader

Lương cơ bản: 10-12 triệu, tổng lương → 25 triệu gồm lương cơ bản + % hoa hồng

Thời gian làm việc: Làm việc offline từ thứ 2 tới thứ 6, nghỉ T7 và CN

Sáng 8:30-12:00, Nghỉ trưa 2h, chiều 14:00-16:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin