Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Số 6, ngách 10, ngõ 565 Nguyễn Trãi, Văn Quán,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 22 Triệu
Làm việc tại khu vực Hà Nội: Cộng đồng Sống Tử Tế Gnh vn
Chịu trách nhiệm tư vấn cho học viên khóa học về xây dựng các kênh video social media trên các nền tảng như TikTok, Youtube, Facebook:
Gọi tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về các khóa học từ data có sẵn, data chạy từ marketing đổ về. Bạn không cần phải tự đi kiếm khách hàng.
Khai thác data khách hàng có sẵn để tư vấn upsell, tái bán sau lần mua đầu
Chủ động liên hệ hỗ trợ khách hàng theo các chương trình marketing
Hỗ trợ giải đáp các vấn đề về sản phẩm cho khách hàng
Báo cáo công việc
Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Telesales, chăm sóc khách hàng, tư vấn, upsell, kinh doanh, .... Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm đã tư vấn khóa học online, tư vấn tại các trung tâm tiếng anh, sale bất động sản, ngân hàng....
Giọng nói tốt qua điện thoại, không nói lắp nói ngọng, nói giọng địa phương;
Biết khai thác và nắm bắt tâm lý khách hàng
Khéo léo, giao tiếp tốt
Chăm chỉ, cầu tiến, có mục tiêu công việc
Có laptop
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Team hỗ trợ và nâng đỡ nhau trong công việc
Học và phát triển các kỹ năng liên tục, được đào tạo kỹ năng hàng ngày
Kho khóa học không giới hạn số lượng dành cho nhân sự chính thức
Bao ăn trưa tại văn phòng làm việc
Thưởng tháng, thưởng quý
Lương tháng T13
Du lịch cùng team, năm ít nhất 02 lần
Đóng bảo hiểm
Thưởng lễ, tết....
THÔNG TIN KHÁC
Độ tuổi: 22 - 35
Số lượng cần tuyển: 5
Được tham gia các lớp đào tạo liên tục hàng tuần, ưu tiên các bạn có mục tiêu lên vị trí Leader
Lương cơ bản: 10-12 triệu, tổng lương → 25 triệu gồm lương cơ bản + % hoa hồng
Thời gian làm việc: Làm việc offline từ thứ 2 tới thứ 6, nghỉ T7 và CN
Sáng 8:30-12:00, Nghỉ trưa 2h, chiều 14:00-16:00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI