Tuyển Nhân viên kinh doanh AVC VIET NAM LOGISTICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại AVC VIET NAM LOGISTICS COMPANY LIMITED
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Viện Vật lý, số 10 Phố Đào Tấn, Cống Vị,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Liên hệ, báo giá, đàm phán, chốt sales Khách hàng cá nhân/ doanh nghiệp
Duy trì và phát triển mối quan hệ với Khách hàng
Chủ động tìm kiếm thêm Khách hàng mới qua các kênh cá nhân, công ty
Kết hợp với các phòng ban nhằm phát triển các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
Theo dõi thời gian thanh toán và các vấn đề phát sinh.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ưu tiên các bạn 2k-2k3
Nhận sinh viên thực tập sinh, sinh viên mới ra trường, đang chờ bằng
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại... và các ngành liên quan
Ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên sales, kinh doanh online,... là 1 lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm sóc khách hàng, nhiệt tình, trách nhiệm.
Tại AVC VIET NAM LOGISTICS COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6tr + % doanh số, thưởng nóng => Thu Nhập Lên tới 25 Triệu
Hỗ trợ đào tạo bài bản về cách thức tìm kiếm khách hàng, cung cấp data khách hàng tiềm năng
Được đào tạo miễn phí về các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, thuyết trình,...
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, cởi mở & sáng tạo.
Thưởng tết, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm
Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty
Được đóng BHYT, BHXH theo quy định nhà nước
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia Du lịch, Team building, Tiệc cuối năm,... của Công ty.
Quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AVC VIET NAM LOGISTICS COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
