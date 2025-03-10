Tuyển Nhân viên kinh doanh AVC VIET NAM LOGISTICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Viện Vật lý, số 10 Phố Đào Tấn, Cống Vị,Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Liên hệ, báo giá, đàm phán, chốt sales Khách hàng cá nhân/ doanh nghiệp

Duy trì và phát triển mối quan hệ với Khách hàng

Chủ động tìm kiếm thêm Khách hàng mới qua các kênh cá nhân, công ty

Kết hợp với các phòng ban nhằm phát triển các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

Theo dõi thời gian thanh toán và các vấn đề phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Ưu tiên các bạn 2k-2k3

Nhận sinh viên thực tập sinh, sinh viên mới ra trường, đang chờ bằng

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại... và các ngành liên quan

Ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên sales, kinh doanh online,... là 1 lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm sóc khách hàng, nhiệt tình, trách nhiệm.

Được Hưởng Những Quyền Lợi

Lương cứng 6tr + % doanh số, thưởng nóng => Thu Nhập Lên tới 25 Triệu

Hỗ trợ đào tạo bài bản về cách thức tìm kiếm khách hàng, cung cấp data khách hàng tiềm năng

Được đào tạo miễn phí về các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, thuyết trình,...

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, cởi mở & sáng tạo.

Thưởng tết, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm

Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty

Được đóng BHYT, BHXH theo quy định nhà nước

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tham gia Du lịch, Team building, Tiệc cuối năm,... của Công ty.

Quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển

