Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH WTL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 9, tòa nhà HCMCC, 381 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nôị, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Xử lí, sắp xếp và phân tích dữ liệu của khách hàng dựa trên các yêu cầu cụ thể từ Cơ quan có thẩm quyền theo từng vụ việc;

- Chuẩn bị các tài liệu cho công việc phân tích dữ liệu, trình bày dữ liệu và trả lời các Bảng câu hỏi do Cơ quan có thẩm quyền cung cấp bao gồm: chi phí giá thành, báo cáo bán hàng, nhập xuất tồn kho, các chi phí khác;

- Đối chiếu báo cáo tài chính lên dữ liệu và sổ sách được cung cấp: sổ cái, bảng biểu;

- Thu thập, kiểm tra, chú thích và dịch các tài liệu, chứng từ giao dịch, tài liệu pháp lý, các tài liệu làm bằng chứng cần thiết để chứng minh tính chính xác của bộ dữ liệu mà khách hàng cung cấp;

- Phối hợp, theo dõi sát sao tiến độ và trao đổi công việc của công ty với khách hàng để nhận các tài liệu, dữ liệu và bất kỳ loại thông tin yêu cầu nào khác cần thiết cho vụ việc.

-Phối hợp và làm việc trực tiếp với đối tác luật sư, chuyên gia nước ngoài

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức tốt về Kế toán; đang học hoặc đã có bằng ACCA/CPA là một lợi thế

- Có kinh nghiệm làm kế toán kiểm toán ít nhất 01 tới 03 năm (Ưu tiên BIG4 Kiểm toán)

- Thành thạo kỹ năng sử dụng Pivot Table, các công cụ và hàm phân tích khác trong Excel và word;

- Tư duy phân tích;

- Kỹ năng nghiên cứu;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Sử dụng Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tốt (có Ielts hoặc toefl, toeic). Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài

-Biết tiếng Trung là lợi thế

Tại Công ty TNHH WTL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-25 triệu (thỏa thuận trực tiếp).

- Làm việc một môi trường trẻ trung, năng động, học hỏi được nhiều kĩ năng cần thiết để thăng tiến.

- Được tiếp xúc và làm việc với các chuyên gia tư vấn và luật sư trên thế giới.

- Công tác nước ngoài.

- Đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH, thưởng lễ, sinh nhật, du lịch.

- Xét lương theo khả năng hoặc định kỳ 1 năm 1 lần.

- Lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WTL

