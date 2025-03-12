Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ GOLD STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Dương Nội - La Khê,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tư vấn online cho các bạn đăng ký đi xuất khẩu lao động và du học tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và các thị trường khác;

- Nhận data khách hàng từ nguồn marketing và liên hệ tư vấn, chăm sóc khách hàng;

- Gửi các thông tin ưu đãi của các chương trình XKLĐ đến các khách hàng cũ để giới thiệu khách hàng mới. Thăm hỏi các học viên đang theo học và đã đỗ đơn hàng; Chăm sóc học viên đang học để đăng ký các đơn hàng cho học viên phỏng vấn; Giải đáp các thắc mắc của học viên/khách hàng về thủ tục XKLĐ và thị trường lao động các nước;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của quản lý và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi: từ 18 – 35. Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành ;

- Có đam mê kiếm tiền, gia tăng thu nhập dựa trên sự kiên trì và cố gắng không ngừng nghỉ;

- Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tinh thần hợp tác và chủ động trong công việc cao;

- Khả năng tư vấn và chăm sóc khách hàng; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt;

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng máy tính cơ bản như: Word, Excel, Internet và các nền tảng mạng xã hội;

- Am hiểu về thị trường xuất khẩu lao động và du học là một lợi thế.

- Ưu tiên các Bạn đã từng làm việc và Du học tại Nhật, Hàn, Đài, ...

- Tác phong làm việc nghiêm túc, chủ động, cầu thị, cầu tiến, nhiệt huyết, nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc và hoà đồng, thân thiện với các đồng nghiệp, môi trường làm việc chung.

- Mặc đồng phục theo quy định công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ GOLD STAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8,000,000 tr/tháng + Hoa hồng + thưởng hấp dẫn (không giới hạn, theo năng lực và hiệu quả kinh doanh)

- Hỗ trợ tiền ăn: 30.000 VNĐ/ ngày

- Thưởng nguồn: từ 3.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

- Phụ cấp: Công tác phí, Điện thoại...;

- Cơ hội thăng tiến và phát triển luôn rộng mở

- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thành tích hồ sơ,..

- Chế độ Bảo hiểm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, chế độ lương tăng ca hấp dẫn

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, đồng nghiệp thân thiện, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ GOLD STAR

