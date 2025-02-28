Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - KDC Vạn Phúc, Số nhà 36 đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Thực hiên kế hoạch mục tiêu tháng

Nghiên cứu phân tích dữ liệu khách hàng

Phát triển khách hàng mới

Thực hiện thư chào giá

Thỏa thuận ký kế chốt đơn hàng

thực hiện bộ hồ sơ Hạn mức công nợ

theo dõi quá trình sản xuất, chất lượng, tiến độ

Theo dõi thu hồi công nợ

Xử lý khiếu nại khách hàng

Tìm hiểu thông tin, sở thích cá nhân khách hàng để có kế hoạch ngoại giao, quà tặng nâng cấp sự hài long từ khách hàng

Thực hiện báo cáo số liệu

Thực hiện các công việc chỉ đạo từ Trưởng Phòng

Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao đẳng/Đại học các ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, Ngành ngôn ngữ học

Biết sử dụng: TiếngTRUNG hoặc Anh giao tiếp tốt

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

Đam mê với công việc kinh doanh, có tinh thần cầu tiến.

Giới tính : Nam/Nữ

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B Thì Được Hưởng Những Gì

1. QUYỀN LỢI:

- Lương cứng 10tr đến 12 triệu + Thưởng hệ số bán hàng: (tùy theo năng lực)

- Thưởng các ngày lễ 30/4 và 02/9.

- Lương tháng 13

- Tham gia BHXH theo quy định

- Môi trường làm việc thăng tiến, chuyên nghiệp, hòa đồng.

- Có xe đưa đón gặp khách hàng.

2. THỜI GIAN LÀM VIỆC :

Sáng 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 13h00 - 17h00 (Từ thứ 2 -> hết sáng thứ 7 hàng tuần)

3. ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC:

KDC Vạn Phúc, Số nhà 36 đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh.

