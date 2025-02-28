Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B
- Hồ Chí Minh:
- KDC Vạn Phúc, Số nhà 36 đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Thực hiên kế hoạch mục tiêu tháng
Nghiên cứu phân tích dữ liệu khách hàng
Phát triển khách hàng mới
Thực hiện thư chào giá
Thỏa thuận ký kế chốt đơn hàng
thực hiện bộ hồ sơ Hạn mức công nợ
theo dõi quá trình sản xuất, chất lượng, tiến độ
Theo dõi thu hồi công nợ
Xử lý khiếu nại khách hàng
Tìm hiểu thông tin, sở thích cá nhân khách hàng để có kế hoạch ngoại giao, quà tặng nâng cấp sự hài long từ khách hàng
Thực hiện báo cáo số liệu
Thực hiện các công việc chỉ đạo từ Trưởng Phòng
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng: TiếngTRUNG hoặc Anh giao tiếp tốt
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục
Đam mê với công việc kinh doanh, có tinh thần cầu tiến.
Giới tính : Nam/Nữ
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 10tr đến 12 triệu + Thưởng hệ số bán hàng: (tùy theo năng lực)
- Thưởng các ngày lễ 30/4 và 02/9.
- Lương tháng 13
- Tham gia BHXH theo quy định
- Môi trường làm việc thăng tiến, chuyên nghiệp, hòa đồng.
- Có xe đưa đón gặp khách hàng.
2. THỜI GIAN LÀM VIỆC :
Sáng 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 13h00 - 17h00 (Từ thứ 2 -> hết sáng thứ 7 hàng tuần)
3. ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC:
KDC Vạn Phúc, Số nhà 36 đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
