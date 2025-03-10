Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES
- Hồ Chí Minh:
- 147/10/7 Lý Tế Xuyên, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Cold calls, gặp gỡ khách hàng, tư vấn chuyên môn liên quan tới nội thất
Duy trì, chăm sóc, phát triển mối quan hệ khách hàng do công ty giao, chủ động phát triển các mối quan hệ khách hàng mới
Tư vấn, chốt ký hợp đồng với khách hàng, quản lý đơn hàng, theo dõi, giám sát thực hiện theo hợp đồng và yêu cầu của khách
Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với khách hàng
Thực hiện các công việc theo yêu cầu, phân công nhiệm vụ của cấp trên
Làm việc tại: Văn phòng đặt cạnh xưởng sản xuất
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức bao quát trong lĩnh vực Nội thất, chưa biết có thể được đào tạo
Có kỹ năng quay chụp
Kỹ năng làm việc nhóm
Linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Sẵn sàng đi công tác tại các địa điểm khác nhau theo yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Được nghỉ phép năm theo quy định.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI