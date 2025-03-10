Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 147/10/7 Lý Tế Xuyên, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Cold calls, gặp gỡ khách hàng, tư vấn chuyên môn liên quan tới nội thất

Duy trì, chăm sóc, phát triển mối quan hệ khách hàng do công ty giao, chủ động phát triển các mối quan hệ khách hàng mới

Tư vấn, chốt ký hợp đồng với khách hàng, quản lý đơn hàng, theo dõi, giám sát thực hiện theo hợp đồng và yêu cầu của khách

Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với khách hàng

Thực hiện các công việc theo yêu cầu, phân công nhiệm vụ của cấp trên

Làm việc tại: Văn phòng đặt cạnh xưởng sản xuất

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng trực tiếp, giải quyết các giấy tờ liên quan tới các dự án nội thất tư nhân hạng sang là một lợi thế

Có kiến thức bao quát trong lĩnh vực Nội thất, chưa biết có thể được đào tạo

Có kỹ năng quay chụp

Kỹ năng làm việc nhóm

Linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Sẵn sàng đi công tác tại các địa điểm khác nhau theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh: Lương cứng, hoa hồng, phụ cấp ăn trưa + đi lại + card điện thoại lên đến 30tr/tháng.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Được nghỉ phép năm theo quy định.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin