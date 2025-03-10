Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Global City - TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Nhân viên bán hàng Art Gallery

Báo cáo cho: Giám đốc phòng trưng bày hoặc Giám đốc bán hàng

Mô tả tóm tắt công việc

Là nhân viên bán hàng tại Sigma art gallery, bạn sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt, quảng bá và bán các tác phẩm nghệ thuật cho các nhà sưu tập, và cho art Gallery đồng thời hỗ trợ các hoạt động khác của Gallery (phòng trưng bày). Đây là cơ hội để làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, được bao quanh bởi những tác phẩm nghệ thuật.

Bán hàng và dịch vụ khách hàng

Cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cho các nhà sưu tập, phòng trưng bày, các dự án nội thất và những người đam mê nghệ thuật khác.

Trả lời các câu hỏi về tác phẩm nghệ thuật, nghệ sĩ và kỹ thuật.

Trình bày và quảng bá tác phẩm nghệ thuật tới người mua tiềm năng.

Đàm phán về giá cả và doanh số.

Hoạt động của Phòng trưng bày

Hỗ trợ lập kế hoạch và lắp đặt triển lãm, tham gia các cuộc triển lãm với vai trò nhân viên bán hàng và tiếp khách

Duy trì không gian phòng trưng bày sạch sẽ và ngăn nắp, làm vệ sinh hàng ngày, phối hợp với người treo tranh, hỗ trợ sắp xếp lại tranh và tác phẩm nghệ thuật

Theo dõi và báo cáo về doanh số bán hàng và mức tồn kho của phòng trưng bày.

Tham gia quản lý hàng tồn kho, bao gồm việc tiếp nhận và vận chuyển tác phẩm nghệ thuật.

Tiếp thị và Quảng bá

Phát triển và duy trì mối quan hệ với các tổ chức nghệ thuật, phòng trưng bày và nhà thiết kế nội thất địa phương.

Tham gia các triển lãm thương mại, hội chợ nghệ thuật và các sự kiện khác để quảng bá cho phòng trưng bày và các nghệ sĩ.

Kiến thức và giáo dục nghệ thuật

Cập nhật xu hướng nghệ thuật và tình hình thị trường địa phương, quốc gia và quốc tế.

Phát triển kiến thức sâu sắc về các nghệ sĩ của phòng tranh, phong cách và kỹ thuật của họ.

Cung cấp kiến thức nghệ thuật và hướng dẫn cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

Trình độ: Bằng Cử nhân Lịch sử Nghệ thuật, Mỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan hoặc kinh nghiệm tương đương

Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng trưng bày nghệ thuật hoặc lĩnh vực liên quan (ví dụ: bán tác phẩm nghệ thuật, thiết kế nội thất).

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt, lễ phép, chuyên nghiệp.

Kiến thức: Kiến thức sâu rộng về lịch sử nghệ thuật, lý thuyết và kỹ thuật.

Khả năng đàm phán bán hàng và giải quyết xung đột.

Thành thạo Microsoft Office và phần mềm quản lý kho tác phẩm nghệ thuật (ví dụ: ArtBase).

Thể chất: Mạnh khỏe, không bị các bệnh về cơ xương khớp, có thể đứng trong thời gian dài, và có khả năng nâng các tác phẩm nghệ thuật.

Tiếng Anh: Tương đương trình độ Chứng chỉ C

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc và địa điểm làm việc:

Tuần 6 ngày từ thứ 3 đến chủ nhật, nghỉ ngày thứ 2, mỗi ngày làm việc từ 9h sáng đến 7h tối.Nghỉ trưa 2h (từ 12h đến 2h), tổng 48h / tuần

Có thể làm việc ngoài giờ vào buổi tối và cuối tuần khi có yêu cầu, và sẽ được xem xét trả lương theo chế độ làm việc ngoài giờ.

Thời gian bắt đầu làm việc: Ưu tiên Đi làm ngay

Địa điểm: Sigma Gallery, Global city, HCMC, Vietnam

Mức lương

Thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm

Lợi ích khác

Bảo hiểm y tế, xã hội và bảo hiểm y tế tư nhân

Lương tháng 13

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật

Cơ hội phát triển chuyên môn

Thưởng nếu có

Hoa hồng bán hàng tùy thuộc vào doanh thu và giới thiệu khách hàng

Nếu bạn đam mê nghệ thuật và thích làm việc trong môi trường năng động, chúng tôi khuyến khích bạn nộp đơn xin việc cho cơ hội thú vị này!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin