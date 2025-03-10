Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG
- Hồ Chí Minh:
- Global City
- TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Nhân viên bán hàng Art Gallery
Báo cáo cho: Giám đốc phòng trưng bày hoặc Giám đốc bán hàng
Mô tả tóm tắt công việc
Là nhân viên bán hàng tại Sigma art gallery, bạn sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt, quảng bá và bán các tác phẩm nghệ thuật cho các nhà sưu tập, và cho art Gallery đồng thời hỗ trợ các hoạt động khác của Gallery (phòng trưng bày). Đây là cơ hội để làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, được bao quanh bởi những tác phẩm nghệ thuật.
Bán hàng và dịch vụ khách hàng
Cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cho các nhà sưu tập, phòng trưng bày, các dự án nội thất và những người đam mê nghệ thuật khác.
Trả lời các câu hỏi về tác phẩm nghệ thuật, nghệ sĩ và kỹ thuật.
Trình bày và quảng bá tác phẩm nghệ thuật tới người mua tiềm năng.
Đàm phán về giá cả và doanh số.
Hoạt động của Phòng trưng bày
Hỗ trợ lập kế hoạch và lắp đặt triển lãm, tham gia các cuộc triển lãm với vai trò nhân viên bán hàng và tiếp khách
Duy trì không gian phòng trưng bày sạch sẽ và ngăn nắp, làm vệ sinh hàng ngày, phối hợp với người treo tranh, hỗ trợ sắp xếp lại tranh và tác phẩm nghệ thuật
Theo dõi và báo cáo về doanh số bán hàng và mức tồn kho của phòng trưng bày.
Tham gia quản lý hàng tồn kho, bao gồm việc tiếp nhận và vận chuyển tác phẩm nghệ thuật.
Tiếp thị và Quảng bá
Phát triển và duy trì mối quan hệ với các tổ chức nghệ thuật, phòng trưng bày và nhà thiết kế nội thất địa phương.
Tham gia các triển lãm thương mại, hội chợ nghệ thuật và các sự kiện khác để quảng bá cho phòng trưng bày và các nghệ sĩ.
Kiến thức và giáo dục nghệ thuật
Cập nhật xu hướng nghệ thuật và tình hình thị trường địa phương, quốc gia và quốc tế.
Phát triển kiến thức sâu sắc về các nghệ sĩ của phòng tranh, phong cách và kỹ thuật của họ.
Cung cấp kiến thức nghệ thuật và hướng dẫn cho khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Bằng Cử nhân Lịch sử Nghệ thuật, Mỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan hoặc kinh nghiệm tương đương
Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng trưng bày nghệ thuật hoặc lĩnh vực liên quan (ví dụ: bán tác phẩm nghệ thuật, thiết kế nội thất).
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt, lễ phép, chuyên nghiệp.
Kiến thức: Kiến thức sâu rộng về lịch sử nghệ thuật, lý thuyết và kỹ thuật.
Khả năng đàm phán bán hàng và giải quyết xung đột.
Thành thạo Microsoft Office và phần mềm quản lý kho tác phẩm nghệ thuật (ví dụ: ArtBase).
Thể chất: Mạnh khỏe, không bị các bệnh về cơ xương khớp, có thể đứng trong thời gian dài, và có khả năng nâng các tác phẩm nghệ thuật.
Tiếng Anh: Tương đương trình độ Chứng chỉ C
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì
Tuần 6 ngày từ thứ 3 đến chủ nhật, nghỉ ngày thứ 2, mỗi ngày làm việc từ 9h sáng đến 7h tối.Nghỉ trưa 2h (từ 12h đến 2h), tổng 48h / tuần
Có thể làm việc ngoài giờ vào buổi tối và cuối tuần khi có yêu cầu, và sẽ được xem xét trả lương theo chế độ làm việc ngoài giờ.
Thời gian bắt đầu làm việc: Ưu tiên Đi làm ngay
Địa điểm: Sigma Gallery, Global city, HCMC, Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm
Lợi ích khác
Bảo hiểm y tế, xã hội và bảo hiểm y tế tư nhân
Lương tháng 13
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật
Cơ hội phát triển chuyên môn
Thưởng nếu có
Hoa hồng bán hàng tùy thuộc vào doanh thu và giới thiệu khách hàng
Nếu bạn đam mê nghệ thuật và thích làm việc trong môi trường năng động, chúng tôi khuyến khích bạn nộp đơn xin việc cho cơ hội thú vị này!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
