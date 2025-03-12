Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH An Bình VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 274 Đường liên khu 4 - 5, Khu Phố 4, P.Bình Hưng Hoà B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tiếp nhận kênh phân phối hiện tại và chăm sóc khách hàng cũ.

Tư vấn sản phẩm và dịch vụ cho hệ thống (đại lý) khách hàng.

Chăm sóc khách hàng để duy trì và phát triển doanh số.

Tìm kiếm và mở rộng hệ thống khách hàng mới.

Đề xuất những sáng tạo, phương pháp để gia tăng doanh số bán hàng hoặc mở rộng và phát triển thị trường phân phối.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên nghành nông học các trường Nông Lâm, ĐH Cần Thơ, Các khối trường kinh tế: QTKD, Marketing... (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc đã từng làm việc trong môi trường phân bón, thuốc BVTV, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính...).

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về Phân bón, thuốc BVTV đặc biệt biết tư vấn kỹ thuật cây trồng.

Đam mê kinh doanh và ham học hỏi.

Có khả năng giao tiếp tốt, chăm sóc và thuyết phục khách hàng tốt.

Chịu khó, nhiệt huyết, năng động, trung thực và có tinh thần cầu tiến.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Hình thức làm việc:

+ Làm việc trực tiếp tại thị trường quản lý (nằm vùng thị trường đó). Yêu cầu có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương và am hiểu thị trường ứng tuyển.

+ Đối với nhân sự chưa có kinh nghiệm: Học việc tại văn phòng công ty cho đến khi nắm được các kỹ năng cơ bản rồi bắt đầu làm việc trực tiếp tại thị trường quản lý.

+ Đối với nhân sự biết và có kinh nghiệm bán hàng online vẫn được sắp xếp vị trí và làm việc tại văn phòng công ty.

+ Đối với nhân sự mong muốn làm việc tại văn phòng công ty và kết hợp công tác khi có nhu cầu sẽ được đào tạo miễn phí và tác nghiệp cùng các anh/chị đồng nghiệp giàu kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH An Bình VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (Lương cơ bản, thưởng doanh thu, thưởng doanh số, Tổng thu nhập từ 10 - 25 triệu/tháng +++)

Thưởng lễ - Tết

Thưởng nóng làm việc tốt

Cơ hội thăng tiến lên trưởng vùng, trưởng phòng theo thời gian và năng lực

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, trẻ và giàu nhiệt huyết.

Được đào tạo các kỹ năng cơ bản trong ngành nông nghiệp, phương pháp bán hàng giao tiếp.

Được tác nghiệp chung với đội ngũ kỹ sư, quản lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khi trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...đầy đủ theo quy định hiện hành.

Lương chính thức + thưởng hoa hồng cao trên doanh thu + và các chế độ thưởng khác (cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn).

Yêu cầu hồ sơ: (có thể bổ sung sau khi nhận việc)

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch + 2 ảnh 3x4.

- Hộ khẩu, Căn cước công dân và giấy khám sức khỏe.

- Các bằng cấp có liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH An Bình VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin