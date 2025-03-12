Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Navi Wood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Navi Wood
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1092/15 Trạm Bơm 19/5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Lập báo giá ,bán hàng, tư vấn khách
- Theo dõi thu công nợ khách hàng
- Xuất hàng giao khách
- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo máy tính, tin học văn phòng
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
- Cẩn thận, siêng năng , trung thực trong công việc
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
- Cẩn thận, siêng năng , trung thực trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Navi Wood Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 7 - 10 triệu (tùy theo năng lực) + % hoa hồng. Tổng thu nhập 10 - 25 Triệu
- Ngoài ra chế độ lương & thưởng cuối năm (hiệu quả công việc)
- Đầy đủ chế độ: BHXH-BHYT
- Môi trường năng động, chuyện nghiệp, đội ngũ nhân viên hòa đồng,
- Ngoài ra chế độ lương & thưởng cuối năm (hiệu quả công việc)
- Đầy đủ chế độ: BHXH-BHYT
- Môi trường năng động, chuyện nghiệp, đội ngũ nhân viên hòa đồng,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Navi Wood
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI