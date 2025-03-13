Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 311G07 đường số 8, Phường An phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Chăm sóc khách hàng từ các cơ hội sẵn có, khách hàng cũ, khai tháckênhkhách hàng mới.
- Giới thiệu tư vấn sản phẩm, giải pháp cho khách hàng Doanh nghiệp.
- Trực tiếp traođổi,đàm phán với khách hàng về tài liệu, báo giá, hợpđồng.
- Báo giá, nhậnđơn hàng, lên dự thảo hợpđồng khi khách hàng cơ bảnđồng ý.
- Phối hợp triển khai công việc với các phòng ban.
-Đảm bảo và thúcđẩy doanh số bán hàng theo mục tiêu.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kinh tế như: tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương theo hiệu quả công tác. Cam kết đầy đủ chế độ theo quy định Pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN…)
- Lương tháng 13, thưởng lễ Tết… Hỗ trợ ăn trưa.
- Được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, team building, du lịch…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 311G07 đường số 8, Phường An phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

