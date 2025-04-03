Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 7. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung. 02 đường Tô Ký. phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

- Tư vấn thông tin dinh dưỡng của các sản phẩm sữa, tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ đang mang thai, người già và trẻ em.

- Chăm sóc khách hàng, tư vấn, hướng dẫn khách hàng mua sản phẩm.

- Cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống công ty.

- Báo cáo công việc lên cấp trên trực tiếp.

- Data khách hàng tiềm năng có sẵn, SẼ được hỗ trợ từ cấp trên.

- Không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng chỉ làm tại văn phòng.

- Địa điểm làm việc: Tầng 6-7, Tòa nhà Orbital, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

- Chưa có kinh nhiệm sẽ được đào tạo (training đào tạo có trả lương).

- Chăm chỉ, chịu khó, thái độ ham học hỏi, nhiệt huyết.

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm telesales, sales, tư vấn, bán hàng, CSKH, tổng đài viên, call center, phục vụ,... Không nhận sinh viên vướng lịch học.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 từ 8 giờ -18 giờ 30, nghỉ cố định Chủ nhật.

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ phúc lợi siêu xịn: Thử việc 2 tháng nhận 100% lương.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ. Ngày lễ nghỉ phép hằng năm.

- Lương thưởng tháng 13, 14.

- Du lịch và teambuilding hằng năm.

- Được xét năng lực và tự ứng tuyển ở vị trí cao hơn.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ cho các bạn (sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ...).

- Môi trường làm việc siêu chuyên nghiệp: Được đào tạo, hướng dẫn theo quy trình chuyên nghiệp.

- Được hỗ trợ máy tính/laptop, điện thoại và các công cụ làm việc.

- Có khu vực relax, café, căn tin

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

