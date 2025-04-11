Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
- Hồ Chí Minh:
- Khu công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12., Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Liên hệ và trao đổi với khách hàng theo danh sách do công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm sữa phù hợp cho các bậc phụ huynh.
Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, chương trình khuyến mãi.
Tìm hiểu thêm nhu cầu và thông tin khách hàng nhằm tăng hiệu quả bán hàng và doanh số.
Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo ngày, tuần và tháng theo kế hoạch được giao.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tối thiểu:
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc tư vấn từ 3 tháng trở lên. Trường hợp chưa có kinh nghiệm, cần có tố chất nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, yêu thích tư vấn và đam mê kiếm tiền.
Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có tinh thần kỷ luật và khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, được mua bảo hiểm sức khỏe ngoài.
Thưởng lương tháng 13, 14, cùng 14 ngày phép/năm theo quy định.
Tham gia teambuilding, các hoạt động phúc lợi như lễ hiếu hỉ, ma chay và các chế độ khác theo đúng quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
