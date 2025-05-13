Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BEAUTIFUL DAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BEAUTIFUL DAY
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BEAUTIFUL DAY

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BEAUTIFUL DAY

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 69 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- 33/24 Quốc Hương, phương Thảo Điền, Quận 2, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Đón khách, mời trà và tiễn khách.
- Nắm rõ Chương Trình Khuyến Mãi hỗ trợ Tư Vấn Viên tư vấn dịch vụ cho khách hàng (khi quá đông khách)
- Ghi order dịch vụ cho KH
- Làm hóa đơn trên app/ phần mềm
- Kiểm Tra và trả lời Tin Nhắn/ Comment của KH trên Fanpage
- Trực điện thoại hotline
- Nhận lịch booking của KH
- Lấy ý kiến đánh giá của khách hàng.
- Kiểm Tra Vệ Sinh/ Set Up
- Quản lý Thu và chi trong ngày
- Báo Cáo Doanh Số và Thu Chi trong ngày
- Báo cáo các phản hồi của khách hàng trong ngày
- Báo các các vi phạm của KTV trong ngày ( Nếu có )

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết Tiếng Anh Giao Tiếp (KHÔNG CẦN THÔNG THẠO CHỈ CẦN BIẾT CƠ BẢN)
- Có thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực, chịu học.
- Tôn trọng tập thể và ưu tiên công việc.
- Có tính kỷ luật và tuân thủ quy trình/ quy định.
- Luôn đặt lợi ích của Khách hàng/ Đội Ngũ lên trên lợi ích cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BEAUTIFUL DAY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cơ Bản 7 Triệu – 9 Triệu + P.Cấp Xe + Phụ Cấp Ca 2 + % Doanh Số. Vị Trí CV (Thu Nhập 10 - 25Tr).
- Lương Cơ Bản 7 Triệu – 9 Triệu
+ P.Cấp Xe + Phụ Cấp Ca 2 + % Doanh Số. Vị Trí CV (Thu Nhập 10 - 25Tr).
- OFF 4 ngày/ Tháng (KHÔNG OFF CUỐI TUẦN VÀ LỄ)
- Xét tăng lượng ngay khi đạt hiệu suất hoặc theo tiến độ 06 tháng xét 01 lần.
- 12 ngày Phép Năm (NV chính thức).
- Làm việc Ngày lễ Nhân x3 Lương hoặc nghỉ bù.
- Lương Tháng 13
- Thưởng hàng quý
- Thưởng Năm
- Teambuilding 1 năm 1 - 2 lần
- Nghỉ tết từ 6 -10 ngày
- BH Phi Nhân Thọ/ BH Nhân Thọ (Đối với NV ký HĐ dài hạn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BEAUTIFUL DAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BEAUTIFUL DAY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận

