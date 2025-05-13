Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 7. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung. 02 đường Tô Ký. phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Nhận Data từ công ty cung cấp sau đó hỗ trợ gọi ra để tư vấn và giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và giá sản phẩm theo quy định của công ty. (DATA TIỀM NĂNG CÓ SẴN, LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHỐT ĐƠN)
(DATA TIỀM NĂNG CÓ SẴN, LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHỐT ĐƠN)
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng.
Thuyết phục và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng.
Theo dõi tình trạng đơn và hỗ trợ khách hàng sau khi lên đơn.
Sản Phẩm: Sữa Ensure, Pediasure
Không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng chỉ làm tại văn phòng.
Địa điểm làm việc: Tầng 6-7, Tòa nhà Orbital, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
Tầng 6-7, Tòa nhà Orbital, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu được áp lực công việc
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi có tinh thần tự giác,trách nhiệm cao trong công việc.
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 18h30)
OFF cố định Chủ Nhật
Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 10.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ/tháng.
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.
Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp,năng động, miễn phí gửi xe.
Đóng BHXH,BHYT,BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc.
Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI