Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 7. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung. 02 đường Tô Ký. phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Nhận Data từ công ty cung cấp sau đó hỗ trợ gọi ra để tư vấn và giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và giá sản phẩm theo quy định của công ty. (DATA TIỀM NĂNG CÓ SẴN, LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHỐT ĐƠN)
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng.
Thuyết phục và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng.
Theo dõi tình trạng đơn và hỗ trợ khách hàng sau khi lên đơn.
Sản Phẩm: Sữa Ensure, Pediasure
Không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng chỉ làm tại văn phòng.
Địa điểm làm việc: Tầng 6-7, Tòa nhà Orbital, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, Telesales,CSKH, PG,...từ 1 năm
Chịu được áp lực công việc
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi có tinh thần tự giác,trách nhiệm cao trong công việc.
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 18h30)
OFF cố định Chủ Nhật

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 7.000.000VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI).
Tổng thu nhập từ 10.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ/tháng.
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.
Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp,năng động, miễn phí gửi xe.
Đóng BHXH,BHYT,BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc.
Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 6 và 7, QTSC Building 1, Lô 34, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

