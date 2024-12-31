Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của Học viện đào tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế TIMONA

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng đặt lịch hẹn đến đăng ký và sử dụng dịch vụ

Báo cáo tiến độ công việc hằng ngày và hoàn thành KPIs được giao hằng tháng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Ca 1: 8h00 -17h00

Ca 2: 10h00 - 19h00

Địa điểm làm việc: 14 -16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sale....

Năng động, hoạt bát, yêu thích công việc ngành giáo dục, đào tạo nghề spa/thẩm mỹ

Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 10,000,000 trên 20,000,000 vnđ/tháng

Hỗ trợ dụng cụ laptop, tai nghe

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực, thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

