Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 578 Lê Văn Khương, Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Tư vấn các sản phẩm tới khách hàng từ data Công ty.
- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng từ nguồn trực tiếp hoặc trên các mạng xã hội.
- Lên đơn, soạn thảo hợp đồng.
- Chăm sóc duy trì quan hệ với khách hàng cũ.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên, có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng.
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm Sales nội thất, Sales vật liệu xây dựng.
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
- Khéo léo, tinh tế trong tương tác, xây dựng mối quan hệ, kiên nhẫn và bình tĩnh
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm Sales nội thất, Sales vật liệu xây dựng.
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
- Khéo léo, tinh tế trong tương tác, xây dựng mối quan hệ, kiên nhẫn và bình tĩnh
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10 - 25 triệugồm (Lương cứng 6 - 8,5 triệu + % doanh thu + Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, chi phí công tác).
10 - 25 triệu
- Thời gian làm việc: Sáng 8h00 – 12h00; Chiều 13h15-17h15 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ Chủ nhật, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
- Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ các phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch,…
- Thưởng lễ, tết đầy đủ.
10 - 25 triệu
- Thời gian làm việc: Sáng 8h00 – 12h00; Chiều 13h15-17h15 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ Chủ nhật, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
- Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ các phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch,…
- Thưởng lễ, tết đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI