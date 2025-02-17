Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với Tư vấn Thiết Kế/ Đơn Vị Thi công nhằm quảng bá thương hiệu Sơn Dura trong thiết kế các dự án vừa và nhỏ.

- Chịu trách nhiệm tư vấn và đưa ra các giải pháp sơn cho Chủ đầu tư/Tư vấn/Thi công ở các dự án vừa và nhỏ khu vực TP.HCM.

- Thực hiện và theo dõi các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mục tiêu của Công ty để đảm bảo đạt được mục tiêu bán hàng.

- Chịu trách nhiệm xây dựng và mở rộng hồ sơ khách hàng để tối đa hóa doanh số dự án vừa và nhỏ.

- Chịu trách nhiệm thu thập, phân tích và báo cáo thông tin liên quan đến các dự án để hỗ trợ nhóm và hiểu nhu cầu thị trường.

- Hỗ trợ bán hàng về các vấn đề kỹ thuật và tiếp thị bằng cách cung cấp thông số kỹ thuật cho Chủ đầu tư/Tư vấn/Nhà xây dựng, đưa ra giải pháp cho kiến trúc sư và đưa ra đề xuất bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị/ Marketing/ Kiến trúc/ Xây dựng hoặc lĩnh vực liên quan. Tuổi từ 25- 30

- Có kiến thức về kiến trúc & xây dựng

- Có ít nhất 2- 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực B2B ở các công ty Sơn/ Thiết bị vệ sinh/ Gạch trang trí (Đồng tâm, Vigaracera, Việt Ceramic, Trường Thịnh …/Gỗ công nghiệp (An Cường …)

- Có bằng B2

- Có khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với Chủ đầu tư/Tư vấn/Nhà thầu thi công.

- Trưởng thành, chủ động, có tinh thần bán hàng mạnh mẽ và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh tại các khách hàng hiện có và hỗ trợ tìm kiếm các khách hàng mới là các Công ty Tư vấn Thiết Kế & Xây Dựng

- Kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt với khả năng xây dựng niềm tin và sự tôn trọng bằng cách hợp tác chặt chẽ với khách hàng để phát triển mối quan hệ bền chặt.

Tại Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

- Công ty cung cấp phương tiện đi lại phục vụ cho công việc (Xe hơi)

- Cơ hội được đào tạo để trở thành chuyên gia tư vấn bán hàng sơn trang trí.

- Thu nhập: Lương cơ bản + chế độ đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn (lương tháng 13, thưởng hiệu suất, phụ cấp, v.v.).

- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, huấn luyện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin