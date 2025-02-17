Tuyển Nhân viên kinh doanh MCT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 Cộng Hòa. Phường 12, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

-Tìm kiếm, xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng

- Liên quan, tư vấn cho khách hàng mới

- Duy trì và chăm sóc các khách hàng hiện có

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ngành sale, tài chính,ngân hàng từ ít nhất 1 năm trở lên

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Đam mê kiếm tiền và xác định gắn bó lâu dài với Công ty

Tại MCT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 1x.000.000 đến KHÔNG GIỚI HẠN

Kèm theo nhiều khoản thưởng vượt KPI, contest

Lương thực nhận = Lương cơ bản + Phụ cấp + Hoàn thành chỉ tiêu.

Chính sách phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ, Tết, thưởng doanh thu, du lịch hàng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN tuân thủ theo quy định của Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MCT SOLUTIONS

