Tuyển Nhân viên kinh doanh MCT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại MCT SOLUTIONS
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 20 Cộng Hòa. Phường 12, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
-Tìm kiếm, xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng
- Liên quan, tư vấn cho khách hàng mới
- Duy trì và chăm sóc các khách hàng hiện có
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ngành sale, tài chính,ngân hàng từ ít nhất 1 năm trở lên
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Đam mê kiếm tiền và xác định gắn bó lâu dài với Công ty
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Đam mê kiếm tiền và xác định gắn bó lâu dài với Công ty
Tại MCT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 1x.000.000 đến KHÔNG GIỚI HẠN
Kèm theo nhiều khoản thưởng vượt KPI, contest
Lương thực nhận = Lương cơ bản + Phụ cấp + Hoàn thành chỉ tiêu.
Chính sách phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ, Tết, thưởng doanh thu, du lịch hàng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN tuân thủ theo quy định của Pháp luật
Kèm theo nhiều khoản thưởng vượt KPI, contest
Lương thực nhận = Lương cơ bản + Phụ cấp + Hoàn thành chỉ tiêu.
Chính sách phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ, Tết, thưởng doanh thu, du lịch hàng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN tuân thủ theo quy định của Pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MCT SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI