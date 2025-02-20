Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Onehub Saigon Lô C1 - 2, đường D1, khu Công Nghệ Cao TP.HCM, phường Tân Phú, Quận 9, TPHCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Liên hệ, trao đổi KH bằng hệ thống Call Center.

Hỗ trợ, tư vấn,thuyết phục, hướng dẫn khách hàng tham gia thêm các khoản vay mới dựa theo khoản vay cũ ( Khách hàng đã và đang tham gia tại Mirae Asset, danh sách khách hàng có sẵn mỗi tháng, không đi thị trường )

Chăm sóc, hỗ trợ, trao đổi và giải đáp khi khách hàng thắc mắc.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Độ tuổi: 20-30 tuổi

Siêng năng, chịu khó và có đam mê kiếm tiền.

Có trách nhiệm với công việc.

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kỹ năng giao tiếp

Ký hợp đồng. Lương cơ bản 5tr + hoa hồng ( tổng từ 10tr đến không giới hạn )

Nghĩ lễ, tết hằng năm, ...

Thu nhập không giới hạn (Tùy năng lực)

Các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

