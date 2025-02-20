Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Onehub Saigon Lô C1
- 2, đường D1, khu Công Nghệ Cao TP.HCM, phường Tân Phú, Quận 9, TPHCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Liên hệ, trao đổi KH bằng hệ thống Call Center.
Hỗ trợ, tư vấn,thuyết phục, hướng dẫn khách hàng tham gia thêm các khoản vay mới dựa theo khoản vay cũ ( Khách hàng đã và đang tham gia tại Mirae Asset, danh sách khách hàng có sẵn mỗi tháng, không đi thị trường )
Chăm sóc, hỗ trợ, trao đổi và giải đáp khi khách hàng thắc mắc.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Độ tuổi: 20-30 tuổi
Siêng năng, chịu khó và có đam mê kiếm tiền.
Có trách nhiệm với công việc.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Độ tuổi: 20-30 tuổi
Siêng năng, chịu khó và có đam mê kiếm tiền.
Có trách nhiệm với công việc.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các kỹ năng giao tiếp
Ký hợp đồng. Lương cơ bản 5tr + hoa hồng ( tổng từ 10tr đến không giới hạn )
Nghĩ lễ, tết hằng năm, ...
Thu nhập không giới hạn (Tùy năng lực)
Các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác
Ký hợp đồng. Lương cơ bản 5tr + hoa hồng ( tổng từ 10tr đến không giới hạn )
Nghĩ lễ, tết hằng năm, ...
Thu nhập không giới hạn (Tùy năng lực)
Các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI