Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần 40 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 26 Triệu

Mức lương 10 - 26 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 26 Triệu

Mô tả công việc:

• Phát triển khách hàng trong mảng Marketing, quảng cáo, truyền thông

• Chăm sóc, duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có

Với Mức Lương 10 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở các vị trí nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường,....；

• Có khả năng giao tiếp tốt và có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề；

Tại Công Ty Cổ Phần 40 Giờ Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ:

• Lương cơ bản 12-35 triệu + Hoa hồng hấp dẫn

• Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ T7 & Chủ nhật. Làm việc 7.5h/ngày;

• Được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ và đãi ngộ từ công ty: hỗ trợ tiền cơm trưa, gửi xe, team building hàng năm...;

• Được làm việc trong môi trường truyền thông năng động, chuyên nghiệp;

• Được hưởng các chế độ nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước；

• Đào tạo kĩ năng mềm và kĩ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần 40 Giờ

