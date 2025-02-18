Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 26 Triệu

Mức lương 10 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 35 BT2, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Các nhiệm vụ chính:

+ Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ của công ty.

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động bán hàng, phát triển thị trường,… nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

+ Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty

+ Tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ khách hàng, làm báo giá chào hang, duy trì, củng cố và đề xuất các phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả.

+ Tìm kiếm, khai thác các kênh truyền thông, marketing thúc đẩy quảng bá sản phẩm kinh doanh của công ty

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ

- Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên

- Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành liên quan về thương mại, marketing.

- Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình năng động, độc lập.

- Tính cách cẩn trọng, trách nhiệm, sở thích làm các công việc liên quan đến kinh doanh

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, làm việc theo nhóm

- Thời gian thử việc: 2 tháng - Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 6.000.000đ + hoa hồng doanh số

- Được đảm bảo các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn

- Được hướng dẫn công việc

- Được phụ cấp ăn trưa tại công ty, phụ cấp tiền điện thoại, xăng xe.

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng nhiều bạn trẻ

- Thưởng theo năng lực và tình hình kinh doanh của công ty và các chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản …..

- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc

- Được tham gia du lịch hàng năm theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát

