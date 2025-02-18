Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 26 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát

Mức lương
10 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 35 BT2, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 26 Triệu

- Các nhiệm vụ chính:
+ Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ của công ty.
+ Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động bán hàng, phát triển thị trường,… nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
+ Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty
+ Tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ khách hàng, làm báo giá chào hang, duy trì, củng cố và đề xuất các phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả.
+ Tìm kiếm, khai thác các kênh truyền thông, marketing thúc đẩy quảng bá sản phẩm kinh doanh của công ty
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ
- Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên
- Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành liên quan về thương mại, marketing.
- Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình năng động, độc lập.
- Tính cách cẩn trọng, trách nhiệm, sở thích làm các công việc liên quan đến kinh doanh
- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, làm việc theo nhóm
- Thời gian thử việc: 2 tháng - Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 6.000.000đ + hoa hồng doanh số
- Được đảm bảo các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước
- Được đào tạo nâng cao chuyên môn
- Được hướng dẫn công việc
- Được phụ cấp ăn trưa tại công ty, phụ cấp tiền điện thoại, xăng xe.
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng nhiều bạn trẻ
- Thưởng theo năng lực và tình hình kinh doanh của công ty và các chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản …..
- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc
- Được tham gia du lịch hàng năm theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 18A, Ngõ 37 Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

