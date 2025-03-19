Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 27 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 27 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh

Mức lương
10 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô 6 BT4

- 3 khu nhà ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 27 Triệu

- Lập các hồ sơ về môi trường như: Giấy phép môi trường, Báo cáo ĐTM, Giấy phép khai thác sử dụng nước,...
- Tư vấn các thủ tục pháp lý về môi trường cho khách hàng - Báo cáo/bảo vệ nội dụng của các hồ sơ về môi trường đã lập trước cơ quan NN có thẩm quyền
- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 10 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu pháp luật về môi trường
- Có kinh nghiệm làm các hồ sơ tư vấn về môi trường từ 02 năm trở lên (yêu cầu bắt buộc, không nhận trái ngành)
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng thuyết trình, đàm phàn và khả năng giao tiếp tốt.
- Làm việc có trách nhiệm, độc lập, hiệu quả và chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (10-15tr) + thưởng hồ sơ (3-12tr). Thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực. Được tăng lương định kỳ và thưởng đột xuất (nếu có)
- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhân viên trẻ trung, năng động
- Được đào tạo phát triển bản thân
- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
- Đầy đủ các chế độ theo quy định (BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ lễ tết...)
- Tham quan du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 28 hẻm 11 ngách 236 ngõ 8 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

