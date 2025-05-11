Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tiếp nhận khách hàng tiềm năng, tiến hành tư vấn và đàm phán với khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp để chào bán sản phẩm của công ty.

- Nghiên cứu thị trường để đánh giá nhu cầu của khách hàng và xác định khả năngcungcấpsảnphẩm, dịch vụ.

- Quản lý tiến độ bán hàng và nhanh chóng có những biện pháp xử lý để đạt được doanh sốmục tiêu.

- Hoàn thành quy trình bán hàng và CSKH tiềm năng.

- Làm báo cáo bán hàng hàng tuần.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng Tiếng Anh giao tiếp. Biết nhiều hơn 1 ngoại ngữ là 1 lợi thế.

- Kỹ năng đàm phán tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, thành thạo tin học văn phòng.

- Yêu cầu >6 tháng kinh nghiệm sales

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành QTKD, MKT,...

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 5.500.000 VNĐ + Phụ cấp KPIs + Commision (Tổng thu nhập kỳ vọng10M-30M ++ (phụ thuộc vào khả năng cá nhân))

- Được tham gia đóng BHXH, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường quốc tế.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

- Tổ chức sinh nhật, liên hoan cùng với công ty.

- Được đào tạo và thử sức trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng, rèn luyện kĩ năng mềm xử lý tình huống.

- Có lộ trình thăng tiến phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

