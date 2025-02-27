Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư TM & SX Bao Bì Tuấn Ngọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư TM & SX Bao Bì Tuấn Ngọc
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 85 Nguyễn Thái Học,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Tìm kiếm, tiếp cận bán sản phẩm bao bì mềm/ hạt nhựa
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm.
- Chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục mua hàng.
- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.
- Lưu trữ thông tin khách hàng và báo cáo kết quả làm việc hàng ngày.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có laptop cá nhân.
- Được đào tạo bài bản.
- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói ngọng, không nói lắp.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, hòa đồng.
- Tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, chăm sóc khách hàng, bán hàng
Tại Công ty TNHH Đầu tư TM & SX Bao Bì Tuấn Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập trung bình từ 10-30 triệu (gồm: Lương cứng 6-7 triệu + %doanh số + thưởng+ phụ cấp).
- Thưởng nóng: theo kết quả doanh số và đơn hàng.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
- Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm, du lịch hàng năm.
- Phụ cấp con nhỏ, thưởng chuyên cần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư TM & SX Bao Bì Tuấn Ngọc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
