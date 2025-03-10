Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Vietnam Của Bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Sevin 609 Trương Định,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn ( thiết kế chương trình + báo giá) tour du lịch cho khách quốc tế đến Việt Nam, Cambodia, Thailand, Laos

Xây dựng chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng và tuân thủ quy trình của Phòng kinh doanh;

Sử dụng kỹ năng bán hàng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty

Chăm sóc khách hàng trong và sau chuyến đi.

Phối hợp với các phòng ban (điều hành và kế toán) để theo dõi và đảm bảo hoàn thành các chương trình tour đã tạo cũng như quy trình thanh toán, thu tiền của khách hoặc phát sinh nếu có

KHÔNG yêu cầu tìm kiếm khách hàng (cty đã có data sẵn chỉ việc về chiến đấu)

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm càng tốt (ứng viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành ngoại ngữ/ du lịch/ khách sạn.

Tiếng anh nghe - nói - đọc viết tốt)

KHÔNG áp dụng lương thử việc

KHÔNG áp KPIs, không áp lực công việc, thời gian

KHÔNG làm việc chiều t7, chủ nhật, ngày lễ, tết

Lương Cứng 7-15 triệu + Hoa Hồng/ booking ( sẽ thoả thuận dựa trên kinh nghiệm khi PV)

Được hỗ trợ ăn trưa 700k/ tháng, phí gửi xe tháng

Lương tháng 13 + thưởng KPIs/ vượt KPIs

Thưởng feedback 4-5star. 100K/ Feedback

Đóng BHXH, BHYT

Company trip hàng năm, khảo sát tuyến điểm, ăn uống hàng tuần

Lương cứng + hoa hồng được quyết toán hàng tháng

