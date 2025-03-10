Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Vietnam Của Bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Vietnam Của Bạn
- Hà Nội:
- Toà Sevin 609 Trương Định,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn ( thiết kế chương trình + báo giá) tour du lịch cho khách quốc tế đến Việt Nam, Cambodia, Thailand, Laos
Xây dựng chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng và tuân thủ quy trình của Phòng kinh doanh;
Sử dụng kỹ năng bán hàng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty
Chăm sóc khách hàng trong và sau chuyến đi.
Phối hợp với các phòng ban (điều hành và kế toán) để theo dõi và đảm bảo hoàn thành các chương trình tour đã tạo cũng như quy trình thanh toán, thu tiền của khách hoặc phát sinh nếu có
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm càng tốt (ứng viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành ngoại ngữ/ du lịch/ khách sạn.
Tiếng anh nghe - nói - đọc viết tốt)
KHÔNG áp dụng lương thử việc
KHÔNG áp KPIs, không áp lực công việc, thời gian
KHÔNG làm việc chiều t7, chủ nhật, ngày lễ, tết
Tại Công ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Vietnam Của Bạn Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ ăn trưa 700k/ tháng, phí gửi xe tháng
Lương tháng 13 + thưởng KPIs/ vượt KPIs
Thưởng feedback 4-5star. 100K/ Feedback
Đóng BHXH, BHYT
Company trip hàng năm, khảo sát tuyến điểm, ăn uống hàng tuần
Lương cứng + hoa hồng được quyết toán hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Vietnam Của Bạn
