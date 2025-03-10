Tuyển Nhân viên kinh doanh HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà HUD3, 121 - 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà ĐÔng, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH - MẢNG DU HỌC THU NHẬP 10-30 TRIỆU/THÁNG

Số lượng: 10

Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT trở lên

Hình thức làm việc: Full-time, Part-time, CTV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tư vấn khàng qua zalo, facebook, tiktok, điện thoại,...

Danh sách data khach hàng có sẵn của lĩnh vuecj du học và việc làm quốc tế

Báo cáo ngày, tuần tháng

Các công việc từ cấp trên trực tiếp

Học viện Đào Tạo TUM đang tuyển Nhân viên Kinh doanh Online, giúp kết nối hàng ngàn bạn trẻ với cơ hội du học và làm việc nước ngoài!

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có điện thoại quay video, livestream tốt

Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

Chưa có kinh nghiệm? Được đào tạo bài bản từ đầu

Có kinh nghiệm bán hàng, teller sal là một lợi thế

Tại HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương + thưởng 10 - 30 triệu VND

Được đào tạo về sản phẩn và kỹ năng chốt sale

Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, quản lý

Du lịch, thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM

