Tuyển Nhân viên kinh doanh HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM
- Hà Nội:
- Tòa nhà HUD3, 121
- 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà ĐÔng, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH - MẢNG DU HỌC THU NHẬP 10-30 TRIỆU/THÁNG
Số lượng: 10
Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT trở lên
Hình thức làm việc: Full-time, Part-time, CTV
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tư vấn khàng qua zalo, facebook, tiktok, điện thoại,...
Danh sách data khach hàng có sẵn của lĩnh vuecj du học và việc làm quốc tế
Báo cáo ngày, tuần tháng
Các công việc từ cấp trên trực tiếp
Học viện Đào Tạo TUM đang tuyển Nhân viên Kinh doanh Online, giúp kết nối hàng ngàn bạn trẻ với cơ hội du học và làm việc nước ngoài!
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Chưa có kinh nghiệm? Được đào tạo bài bản từ đầu
Có kinh nghiệm bán hàng, teller sal là một lợi thế
Tại HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sản phẩn và kỹ năng chốt sale
Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, quản lý
Du lịch, thưởng tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
