Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DTK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khương Đình,Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Sàng lọc từ nguồn data khách hàng có sẵn (do bên Marketing cung cấp), data sẵn của cty cung cấp, đi thị trường cá nhân hoặc theo team

- Liên hệ, tư vấn và mời khách hàng đến trung tâm để tham quan và trải nghiệm

- Tiếp đón khách hàng, lấy đầy đủ thông tin và dẫn khách hàng đi tham quan trung tâm

- Giải đáp thắc mắc về các gói dịch vụ của EMS và các chính sách khuyến mãi cho khách hàng tại cơ sở

- Cung cấp dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

- Tối ưu hóa các cơ hội tăng doanh thu thông qua chủ động khai thác, tiếp cận khách hàng và đi cùng khách hàng (nếu có).

- Chốt giao dịch, chuẩn bị các giấy tờ hoá đơn, hợp đồng cho khách hàng.

- Hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, làm hợp đồng hay các chính sách liên quan khác

- Phối hợp với các bp lễ tân, marketing... trong việc chăm sóc, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và gia tăng doanh thu (upsale)

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp trung cấp , đại học hoặc sinh viên năm cuối ( có thể đi làm fulltime )

- Có khả năng diễn đạt mạch lạc và kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

- Lắng nghe và hiểu ý khách hàng tốt.

- Giao tiếp vui vẻ, khéo léo.

- Ngoại hình ưa nhìn, cân đối

- Tư vấn nhiệt tình.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DTK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng hoa hồng HẤP DẪN theo doanh thu cá nhân, thưởng best sale tháng, best sale hệ thống...

- Được sử dụng free các dịch vụ tại trung tâm và PT 1:1 : gym, yoga, xông hơi, boxing...

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng...

- Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản và chuyên nghiệp

"- Được định hướng công việc, cơ chế thăng tiến rõ ràng

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo và không áp KPI trong thời gian đào tạo"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DTK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin