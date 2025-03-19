Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Anh ngữ Wow English làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung Tâm Anh ngữ Wow English
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 25 ngõ 183 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng., Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Quản lý đội ngũ tư vấn viên, và phát triển đội nhóm
- Liên hệ khách hàng tiềm năng định hướng khóa học tiếng Anh phù hợp
THỜI GIAN
- Thời gian làm việc theo sự phân công phù hợp với mình
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm làm telesale (ưu tiên ứng viên có thành tích sale)
- Có laptop cá nhân, đam mê kinh doanh kiếm tiền
- Có chí tiến thủ thăng tiến
Tại Trung Tâm Anh ngữ Wow English Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 10 - 30tr (ko giới hạn chế độ cho những ứng viên giỏi)
- Học tiếng Anh miễn phí
- Được đào tạo kỹ năng tư vấn, bán hàng kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh ngữ Wow English
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
