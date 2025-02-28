Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 134 Cao Thắng, phường 4,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thời gian làm việc: T2 - T6 8h00 - 17h00, riêng T7 8h00 - 12h00 WFH

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập không giới hạn: lương cứng (tối thiểu 7tr), hoa hồng, thưởng target, thưởng DS theo thương hiệu, thưởng KPI, thưởng thành tích…;
• Hỗ trợ ăn trưa, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối với người lao động và gia đình; có chế độ ngày sinh nhật, mùng 8/3, ngày 20/10…;
• Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép...;
• Trợ cấp ốm đau, nghỉ thai sản, chăm sóc sức khỏe định kỳ;
• Được xem xét tăng lương định kỳ;
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Được đào tạo cho nhân viên chưa có kinh nghiệm;
• Được trang bị macbook, điện thoại và các công cụ hỗ trợ làm việc;
• Tham gia các chương trình ngoại khóa, teambuilding, thể thao, nghỉ mát, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà 134 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

