Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 134 Cao Thắng, phường 4,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Thời gian làm việc: T2 - T6 8h00 - 17h00, riêng T7 8h00 - 12h00 WFH
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập không giới hạn: lương cứng (tối thiểu 7tr), hoa hồng, thưởng target, thưởng DS theo thương hiệu, thưởng KPI, thưởng thành tích…;
• Hỗ trợ ăn trưa, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối với người lao động và gia đình; có chế độ ngày sinh nhật, mùng 8/3, ngày 20/10…;
• Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép...;
• Trợ cấp ốm đau, nghỉ thai sản, chăm sóc sức khỏe định kỳ;
• Được xem xét tăng lương định kỳ;
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Được đào tạo cho nhân viên chưa có kinh nghiệm;
• Được trang bị macbook, điện thoại và các công cụ hỗ trợ làm việc;
• Tham gia các chương trình ngoại khóa, teambuilding, thể thao, nghỉ mát, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
