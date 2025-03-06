Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH F24 Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH F24 Holdings
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 236G/19 Tam Bình, phường Tam Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Chủ động tìm kiếm khách hàng B2B mới và chăm sóc khách hàng B2B cũ.
Tư vấn,xử lý khiếu nại,giải đáp thắc mắc và thuyết phục kháchB2Bsử dụng dịch vụ của Công ty.
Thuyết phục và đàm phán hợp đồng với khách hàng.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm (ưu tiên ứng viên đã từng làm cho hệ thống bán lẻ)
Kỹ năng giao tiếp tốt
Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến
Kỹ năng giao tiếp tốt
Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến
Tại Công Ty TNHH F24 Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10.000.000-30.000.000
Company trip
Tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc
Nghỉ lễ theo chế độ nhà nước+Thưởng lễ, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh công ty
Chế độ hiếu hỷ, tổ chức sinh nhật,....
Company trip
Tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc
Nghỉ lễ theo chế độ nhà nước+Thưởng lễ, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh công ty
Chế độ hiếu hỷ, tổ chức sinh nhật,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH F24 Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI