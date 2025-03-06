Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH F24 Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 236G/19 Tam Bình, phường Tam Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng B2B mới và chăm sóc khách hàng B2B cũ.

Tư vấn,xử lý khiếu nại,giải đáp thắc mắc và thuyết phục kháchB2Bsử dụng dịch vụ của Công ty.

Thuyết phục và đàm phán hợp đồng với khách hàng.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm (ưu tiên ứng viên đã từng làm cho hệ thống bán lẻ)

Kỹ năng giao tiếp tốt

Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến

Tại Công Ty TNHH F24 Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10.000.000-30.000.000

Company trip

Tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc

Nghỉ lễ theo chế độ nhà nước+Thưởng lễ, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh công ty

Chế độ hiếu hỷ, tổ chức sinh nhật,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH F24 Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin