Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO AN HR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17 đường 44 phường tam phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn dịch vụ chăm sóc em bé, chăm sóc người già, giúp việc nhà, nấu ăn,....

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ăn nói lưu loát.

- Chăm chỉ, chịu khó.

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉnh chu.

- Yêu thích kinh doanh, mong muốn tham gia đội ngũ nhiệt huyết.

- Biết dùng máy vi tính, dùng MXH: Google, Facebook, Zalo, TikTok,...

- Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm SALE sẽ được đào tạo.

- Có kinh nghiệm làm SALE ở các lĩnh vực BDS, Tín Dụng, Ngân Hàng, Bảo Hiểm... rồi là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO AN HR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thử việc 8 Triệu, sau chính thức lương tính theo rank

- Hỗ trợ cơm trưa và tối, Có chỗ ở lại công ty

- Tháng thứ 02 theo doanh thu (12 Triệu - 30 Triệu, có thể hơn tùy năng lực)

- Chế độ chính sách, lương, thưởng, đãi ngộ tốt!. Có Lương tháng 13.

- Thưởng + Hoa Hồng theo doanh thu cá nhân, Hoa Hồng cao hấp dẫn.

- Được đào tạo hoàn toàn MIỄN PHÍ

- KHÔNG GIỚI HẠN thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng, bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO AN HR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.