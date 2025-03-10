Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Saigon Tel, Tầng 5, Công viên phần mềm Quang Trung, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn khách hàng có nhu cầu thiết kế website qua Facebook, Zalo, điện thoại (data có sẵn).

Chốt hợp đồng, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần chịu học hỏi, giao tiếp tốt, thích kiếm tiền.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 18-28 tuổi.

Yêu thích công việc kinh doanh, có tinh thần cầu tiến.

Có laptop/điện thoại để làm việc.

Quyền Lợi

Thu nhập trung bình 10-30 triệu/tháng (Lương CB + % hoa hồng cao).

Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn , kỹ năng content , seo website.

Cơ hội thăng tiến nhanh lên Leader, Trưởng nhóm.

Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ hết mình.

Sản phẩm dễ bán, nhu cầu cao: Dịch vụ thiết kế website cho doanh nghiệp, shop online, cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển

