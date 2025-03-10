Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Saigon Tel, Tầng 5, Công viên phần mềm Quang Trung, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn khách hàng có nhu cầu thiết kế website qua Facebook, Zalo, điện thoại (data có sẵn).
Chốt hợp đồng, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc.
Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần chịu học hỏi, giao tiếp tốt, thích kiếm tiền.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18-28 tuổi.
Yêu thích công việc kinh doanh, có tinh thần cầu tiến.
Có laptop/điện thoại để làm việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 10-30 triệu/tháng (Lương CB + % hoa hồng cao).
Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn , kỹ năng content , seo website.
Cơ hội thăng tiến nhanh lên Leader, Trưởng nhóm.
Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ hết mình.
Sản phẩm dễ bán, nhu cầu cao: Dịch vụ thiết kế website cho doanh nghiệp, shop online, cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

