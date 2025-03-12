Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Cao Năng Lượng Mặt Trời Môi Trường G7 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2D Phan Văn Trị P.10, Phường 10,Hồ Chí Minh

Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ và kiểm tra xe của khách hàng, đưa ra phương án sửa chữa, giá thành dịch vụ, phụ tùng để tư vấn cho khách hàng.

Nhắc bảo dưỡng, đặt lịch hẹn, chăm sóc khách hàng sau sửa chữa, bảo dưỡng

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tư vấn dịch vụ tại các Đại lý ủy quyền/ Showroom dịch vụ ô tô.

Có kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt

Tuổi từ 25-40, ngoại hình khá

Nơi làm việc: 2A Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp, Tp HCM

Thu nhập: Từ 10-30tr triệu/tháng (tuỳ theo năng lực của ứng viên) sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn;

Lương thưởng cạnh tranh đầy hấp dẫn

Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ bảy

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng…..

Được tham gia du lịch, team building

Người lao động được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

