Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Cao Năng Lượng Mặt Trời Môi Trường G7 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công Nghệ Cao Năng Lượng Mặt Trời Môi Trường G7
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 2D Phan Văn Trị P.10, Phường 10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ và kiểm tra xe của khách hàng, đưa ra phương án sửa chữa, giá thành dịch vụ, phụ tùng để tư vấn cho khách hàng.
Nhắc bảo dưỡng, đặt lịch hẹn, chăm sóc khách hàng sau sửa chữa, bảo dưỡng
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tư vấn dịch vụ tại các Đại lý ủy quyền/ Showroom dịch vụ ô tô.
Có kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt
Tuổi từ 25-40, ngoại hình khá
Nơi làm việc: 2A Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp, Tp HCM
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Cao Năng Lượng Mặt Trời Môi Trường G7 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 10-30tr triệu/tháng (tuỳ theo năng lực của ứng viên) sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn;
Lương thưởng cạnh tranh đầy hấp dẫn
Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ bảy
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng…..
Được tham gia du lịch, team building
Người lao động được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Cao Năng Lượng Mặt Trời Môi Trường G7
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
