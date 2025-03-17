Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 144, Đường Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp nhận dữ liệu khách hàng từ hệ thống công ty.

Gọi điện giới thiệu và tư vấn chương trình vay tiền mặt.

Hỗ trợ khách hàng kiểm tra và làm hồ sơ vay qua hệ thống.

Quản lý, chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Chủ động tìm kiếm khách hàng cá nhân.

Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm(Có kinh nghiệm telesales là lợi thế)

Chịu khó, siêng năng, chủ động có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký HĐLĐ chính thức ngay sau khi phỏng vấn thành công

- Lương cơ bản 6,100,000vnđ+ bonusLoan + bonusBanca + Contestmonth (>15tr chắc chắn )

- Sale > 6th có thể thăng cấp lên chuyên viên => LCB 7,600,000 vnđ và Chuyên viên cao cấp & LCB 10.600,000vnđ

- Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

- Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên

- Lương cứng không phụ thuộc doanh số

- Chế độ đãi ngộ tốt: Có các chương trình thưởng thêm cho tháng, quý, năm + Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 + Team building hàng năm.

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định PL

- Được đào tạo nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao trước khi làm việc

- Được cung cấp máy tính, điện thoại hỗ trợ cho công việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định, lâu dài. Có cơ hội phấn đấu và phát triển lên vị trí cao hơn sau 6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC

