Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vinafloor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Vinafloor
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 174/20 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Chăm sóc khách hàng, tư vấn chuyên nghiệp.
- Thuyết trình sản phẩm với khách hàng.
- Không phải tự tìm kiếm khách hàng.
- Làm việc theo sự điều hành của quản lý cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có khả năng thuyết trình. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Năng động, sáng tạo
- Vui vẻ, hòa đồng với mọi người
- Năng động, sáng tạo
- Vui vẻ, hòa đồng với mọi người
Tại Công ty TNHH Vinafloor Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 10 triệu + hoa hồng: 1%-3%
- Thu nhập từ 10 - 30 triệu
- Thưởng hàng tháng, thưởng lễ, lương tháng 13,...
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được nghỉ theo quy định nhà nước
- Thu nhập từ 10 - 30 triệu
- Thưởng hàng tháng, thưởng lễ, lương tháng 13,...
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được nghỉ theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinafloor
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
