Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện hữu và mời khách hàng mới trải nghiệm dịch vụ Freshdi

Theo dõi nhắc nhở và thúc đẩy quyết định trả phí của khách hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan (marketing, nền tảng) để nâng cao hiệu quả kinh doanh

Hỗ trợ giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại hoặc trò chuyện trực tiếp một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Theo dõi và giải quyết phản hồi của khách hàng để cải thiện chức năng và sự hài lòng của nền tảng.

Báo cáo kết quả kinh doanh và cập nhật tiến độ công việc thường xuyên cho cấp trên

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu, nền tảng B2B

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng tiếng anh hoặc các ngôn ngữ khác

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả với tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (tối thiểu 10 triệu + thưởng doanh số + thưởng chỉ tiêu, cùng các đãi ngộ khác), Lương cứng không phụ thuộc doanh số

(tối thiểu 10 triệu + thưởng doanh số + thưởng chỉ tiêu, cùng các đãi ngộ khác), Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Lương tháng 13,14.., thưởng cuối năm và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm

Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động,

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam

