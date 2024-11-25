Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gico làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 175 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Nhận nguồn khách đăng ký trực tiếp từ công ty chuyển về, đã có sẵn nhu cầu, muốn đặt mua Quà tết từ công ty.

Gọi điện, nhắn tin, tư vấn, gửi ảnh chụp hộp quà, báo giá và chốt đơn;

Chăm sóc khách hàng trong và sau bán.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 18 - 30, tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học

Không yêu cầu Kinh nghiệm, được đào tạo bài bản 1 tuần trước khi làm việc;

Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, trung thực;

Biết sử dụng word/ excel cơ bản để soạn thảo văn bản, gửi Email, làm hợp đồng.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gico Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: - Lương cứng 8 triệu+ Doanh Số + Thưởng (Tổng thu nhập từ 15-30tr/tháng)

Phụ cấp xăng xe: Tính theo lượt đăng ký đi gặp khách

Văn phòng rộng rãi, thoáng mát, hiện đại. Môi trường làm việc cực kỳ thân thiện, happy, đồng nghiệp đáng yêu, sếp xinh đẹp có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ, tủ lạnh, lò vi sóng, máy coffee, trà, coffee cho chị em thư giãn xả stress;

Du lịch năm 2 lần, teambuilding hàng tuần, sinh nhật tháng;

Chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ diễn ra thường xuyên;

Có nhiều cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và lên Quản lý team và trưởng phòng KD;

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Trang bị đầy đủ công cụ làm việc;

Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi ốm đau, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, lễ Tết.... theo quy định nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gico

