Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gico làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gico
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 175 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Nhận nguồn khách đăng ký trực tiếp từ công ty chuyển về, đã có sẵn nhu cầu, muốn đặt mua Quà tết từ công ty.
Gọi điện, nhắn tin, tư vấn, gửi ảnh chụp hộp quà, báo giá và chốt đơn;
Chăm sóc khách hàng trong và sau bán.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18 - 30, tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học
Không yêu cầu Kinh nghiệm, được đào tạo bài bản 1 tuần trước khi làm việc;
Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, trung thực;
Biết sử dụng word/ excel cơ bản để soạn thảo văn bản, gửi Email, làm hợp đồng.
Không yêu cầu Kinh nghiệm, được đào tạo bài bản 1 tuần trước khi làm việc;
Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, trung thực;
Biết sử dụng word/ excel cơ bản để soạn thảo văn bản, gửi Email, làm hợp đồng.
Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gico Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: - Lương cứng 8 triệu+ Doanh Số + Thưởng (Tổng thu nhập từ 15-30tr/tháng)
Phụ cấp xăng xe: Tính theo lượt đăng ký đi gặp khách
Văn phòng rộng rãi, thoáng mát, hiện đại. Môi trường làm việc cực kỳ thân thiện, happy, đồng nghiệp đáng yêu, sếp xinh đẹp có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ, tủ lạnh, lò vi sóng, máy coffee, trà, coffee cho chị em thư giãn xả stress;
Du lịch năm 2 lần, teambuilding hàng tuần, sinh nhật tháng;
Chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ diễn ra thường xuyên;
Có nhiều cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và lên Quản lý team và trưởng phòng KD;
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Trang bị đầy đủ công cụ làm việc;
Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi ốm đau, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, lễ Tết.... theo quy định nội bộ
Phụ cấp xăng xe: Tính theo lượt đăng ký đi gặp khách
Văn phòng rộng rãi, thoáng mát, hiện đại. Môi trường làm việc cực kỳ thân thiện, happy, đồng nghiệp đáng yêu, sếp xinh đẹp có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ, tủ lạnh, lò vi sóng, máy coffee, trà, coffee cho chị em thư giãn xả stress;
Du lịch năm 2 lần, teambuilding hàng tuần, sinh nhật tháng;
Chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ diễn ra thường xuyên;
Có nhiều cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và lên Quản lý team và trưởng phòng KD;
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Trang bị đầy đủ công cụ làm việc;
Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi ốm đau, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, lễ Tết.... theo quy định nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gico
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI